Internet gratuita é instalada em comunidades rurais de Muniz Freire

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 25

O programa Wi-Fi Brasil está em andamento nas comunidades rurais de Muniz Freire. O projeto, do Ministério das Comunicações, em parceria com a Prefeitura, atendeu 11 pontos de internet gratuitas na zona rural do município. Nessa semana, foram instalados em mais quatro comunidades: Córrego Rico, Boa Esperança, Mata Pau e Meia Quarta.

Na primeira etapa do programa foram instalados pontos de conexão em duas escolas e no Assalariados Rurais de Guaribu e em quatro associações, entre elas: Produtores de Café de Qualidade de Muniz Freire. A internet gratuita foi instalada no local há um ano e está sendo essencial para os associados.

“Foi muito bom receber esse projeto na associação, com ela conseguimos buscar mais informações técnicas para os agricultores. Além de conseguir economizar, que antes pagávamos internet e hoje em dia não”, disse André Morães, um dos funcionários da associação.

O prefeito Dito Silva ressalta a importância do programa Wi-Fi Brasil. “Estar conectado com o mundo garante inclusão aos moradores da zona rural, fomentando a educação, o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico. Já conseguimos 11 pontos e estamos buscando mais. Nosso objetivo é levar o programa para o maior número de localidades possível, até o final de nossa gestão”, finaliza.

