Instituto emite alerta vermelho de chuvas para a região do Caparaó

Previsão de mais chuvas para a região do Caparaó! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (10), um alerta vermelho, que sinaliza ‘grande perigo’ para chuvas volumosas para sete municípios: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado.

De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, que podem durar até às 10h desta terça-feira (11). Há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

O Instituto pede que sejam desligados aparelhos elétricos, quadro geral de energia, que observe alteração nas encostas e permaneça em local abrigado. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O Caparaó vem sendo assolado desde a última semana por chuvas que causaram alagamentos e transtorno em diversas cidades da região. Além da preocupação com os municípios que recebem as águas que descem das cabeceiras na região Sul do Espírito Santo.

