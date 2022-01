Instituto emite alerta de chuvas intensas para 27 cidades da região Sul do ES

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 185

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta de chuvas intensas para a região Sul do Espírito Santo. O aviso teve início na manhã desta quarta-feira (12) e vale até às 11h desta quinta-feira (13).

De acordo com o alerta amarelo, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos podem chegar a 60 km.

O alerta ainda fala sobre a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira as cidades com o alerta:

Alegre

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

