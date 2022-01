Iniciada partilha de bens de Marília Mendonça; Patrimônio estimado é de R$ 500 milhões

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 53

A partilha de bens de Marília Mendonça foi iniciada. O processo corre no Tribunal de Justiça de Goiás. Estima-se que o faturamento mensal de Marília, antes de sua morte, estivesse em torno de R$ 10 milhões, incluindo shows, contratos publicitários, entre outros. A fortuna da cantora está avaliada em R$ 500 milhões.

Não há informações se Marília teria deixado um testamento. Desta forma, legalmente, apenas o filho Léo Dias Mendonça Huff, de 2 anos, é o herdeiro natural.

Léo é filho do também cantor Murilo Huff, que decidiu abrir mão do direito à tutela dos bens do pequeno, deixando Ruth Moreira, mãe de Marília e avó de Léo, como responsável pela administração da herança, até ele completar 18 anos.

Murilo inclusive, após a morte de Marília, também aceitou de forma harmoniosa, dividir a guarda do filho com dona Ruth.

Morte precoce

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu precocemente, aos 26 anos, no dia 05 de novembro de 2021, após o avião em que ela estava, cair. O acidente aconteceu na cidade de Caratinga, região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde ela faria um show naquele mesmo dia.

