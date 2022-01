Iema abre inscrições para pesquisadores marinhos no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 8

As inscrições para a seleção de coordenador de projeto de pesquisa do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) começam nesta segunda-feira (24). O profissional selecionado vai coordenar o projeto de pesquisa para o levantamento de dados sobre a situação das espécies de peixes ameaçadas no Estado do Espírito Santo, em especial as de maior interesse comercial, em locais de grande biodiversidade, como a porção marinha da Área de Proteção Ambiental de Setiba e outras ilhas do Estado.

As inscrições seguem até dia 31 de janeiro. Os interessados deverão acessar https://iema.es.gov.br/chamamentos-publicos, onde também se encontra o edital de chamamento, preencher o formulário de inscrição e enviá-lo juntamente com os certificados, declarações, atestados e documentos comprobatórios de titulação e experiência profissional solicitados no edital, digitalizados, para o e-mail [email protected] com o assunto “Inscrição pesquisa peixes – nome do pesquisador”.

A seleção contará com as etapas de inscrição e classificação; apresentação das informações declaradas e reunião de alinhamento; elaboração e submissão de projeto. As dúvidas sobre o edital, procedimento de inscrição e outras devem ser direcionadas ao e-mail [email protected] até o dia 26 de janeiro.

A pesquisa é fruto de um acordo de cooperação entre o Iema e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapes). Para concorrer é preciso comprovar experiência com pesquisas na área de interesse. Além disso, é necessário apresentar diploma ou certificado de conclusão de curso nas áreas de Biologia e correlatas; registro válido em Conselho de Classe; currículo cadastrado na Plataforma Lattes e estar em exercício efetivo da atividade de pesquisa, com comprovação de vínculo.

Serviço:

Edital e ficha de inscrição: https://iema.es.gov.br/chamamentos-publicos

