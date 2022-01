Idoso de 81 anos é atropelado e fica ferido após acidente em Marataízes

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 49

Um homem foi atropelado na tarde desta segunda-feira (3), em Marataízes. O acidente aconteceu por volta das 16h, na altura do bairro Esplanada, na rodovia ES-490, que liga Safra a Marataízes.

De acordo com informações da Polícia Militar, um veículo do cemitério de uma funerária foi atingido na traseira por um outro carro, que em seguida acabou atropelando um idoso. A vítima passava pelo local no momento do acidente e foi atingido.

O homem foi identificado como Deneval Paz Pereira, de 81 anos, sofreu fratura no pé direito, trauma na cabeça e escoriações nos dois joelhos e no braço. O idoso foi encaminhado para a UPA de Marataízes e após receber atendimento médico, foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro.

