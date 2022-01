Ibatiba: cresce o número de pacientes com sintomas de síndromes gripais

Por Basílio Machado - Basílio Machado 11

O município de Ibatiba vem registrando um aumento de casos de pessoas com sintomas de síndromes gripais, incluindo novos casos de Covid-19. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde volta a alertar para a necessidade de ser dada continuidade aos hábitos de prevenção, principalmente, o uso de máscara, além da importância de que a população se vacine contra a Influenza (gripe) e Covid.

No município, as pessoas com sintomas de gripe são testadas para Covid-19, mas não são testadas para Influenza (só é feito nos casos graves hospitalizados). Logo, não sendo coronavírus, não é possível dizer por qual vírus da gripe os pacientes estão sendo infectados, mas há pessoas contaminadas pelo H3n2, da Influenza, incluindo o caso de um idoso internado em estado grave. A informação é da coordenadora da Vigilância em Saúde de Ibatiba, Andressa Bonela, que ressalta a importância da população continuar com os hábitos de prevenção e se vacinar.

“A população precisa continuar usando máscara, principalmente, e também é preciso que as pessoas se vacinem”, afirma.

Na quarta-feira (5), o Boletim de Covid voltou a registrar novos casos da doença, num total de três. E nesta quinta-feira (6) foram registrados outros seis. Ou seja, em dois dias, o município, que não tinha casos novos há muitas semanas, vai somar nove casos. “Por isso, a população precisa ficar alerta e, na presença de sintomas gripais, a pessoa deve se isolar, usar máscara e procurar o serviço de saúde para realizar o teste”, enfatiza.

Entre os dias 5 e 24 de dezembro, o Pronto Atendimento de Ibatiba realizou 1.741 atendimentos. Conforme informações da Vigilância em Saúde, entre eles, se nota um aumento muito grande de sintomas de síndromes gripais – lembrando que nos dias 24 e 31 de dezembro, só houve atendimento no próprio PA e, nos dias 30 e 4 de janeiro, o Ambulatório de Síndrome Gripal não funcionou. Já no ambulatório, de 27 a 29 de dezembro, foram realizadas 75 consultas, com uma alta, enquanto de 3 a 5 de janeiro, houve 47 consultas, com três altas, o que também demonstra um aumento em pessoas com sintomas gripais.

Os sintomas da Influenza e da Covid podem se confundir e, por isso, é importante fazer o teste. No caso da Influenza, na infecção causada pelo H3N2, surgem sintomas respiratórios clássicos, com mal-estar intenso, além de coriza, tosse, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, fraqueza e febre. A doença é mais perigosa para idosos, crianças e portadores de comorbidades.

Pacientes com esses sintomas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para uma melhor avaliação, sempre usando máscara, para evitar contaminar outras pessoas. A avaliação médica vai determinar o tratamento adequado e o tempo de isolamento necessário.

