Homem é esfaqueado por dívidas de drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 40 anos foi esfaqueado nas costas, na noite de sábado (1), em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Sebastião Amaro da Silva, em Pacotuba. O motivo do crime, segundo a mãe da vítima, está relacionado a dívidas de drogas que o homem tem com o agressor. Ele teve seis perfurações e precisou ser levado por uma equipe do Samu para a Santa Casa de Misericórdia do município. O criminoso fugiu após o crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181, não é preciso se identificar.

