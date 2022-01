Homem é agredido durante assalto em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 286

Um homem de 43 anos foi agredido com chutes e socos durante um assalto, na tarde deste domingo (2), em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que caminhava próximo a um hospital particular, no bairro Gilberto Machado, quando foi abordado pelo criminoso. O suspeito, segundo o homem, exigiu o celular dele e, antes de fugir, iniciou as agressões.

