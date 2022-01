Guarda Municipal e Polícia Militar intensificam ações de segurança em Itapemirim

Por Basílio Machado - Basílio Machado 147

Advertisement

Advertisement

No período de verão, a segurança pública será reforçada em Itapemirim, de forma a oferecer mais tranquilidade à população e ao turista que frequenta o balneário na estação. Para isso, a Guarda Municipal e a Policia Militar (PM) já definiram o planejamento de segurança da faixa litorânea do município.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Prefeitura, os órgãos de segurança estabeleceram que serão priorizados o patrulhamento preventivo e a instalação de pontos-base por parte das equipes operacionais de ambas corporações. O policiamento no interior também receberá atenção das forças de segurança.

Para otimizar o atendimento das ocorrências, também foi criada uma base de operações com guardas municipais e agentes patrimoniais. Esses profissionais vão emitir alertas nos casos em que as câmeras do Cerco Inteligente identificarem veículos com restrição de furto e roubo trafegando pelas ruas e avenidas do município.

A Central de Videomonitoramento, composta por câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade, também vai auxiliar no trabalho de proteção e segurança eletrônica e no acionamento de viaturas para o atendimento de ocorrências policiais ou de socorro.

Continua depois da publicidade

Em casos de emergência, os munícipes e os turistas poderão acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153 e a Policia Militar pelo 190.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itapemirim.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].