Grupos participantes de Folia de Reis em Cachoeiro são divulgados

Por Redação - Redação 6

Cinco grupos participarão da terceira edição do Encontro de Folia de Reis de Cachoeiro de Itapemirim. A programação completa foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

O evento será realizado neste sábado (8), e se apresentarão os grupos Missão Divina (mestre Wilson) e Charola de São Sebastião (mestre Izaías), ambos do distrito de Burarama; Estrela do Pôr do Sol (Mestre Elias), do bairro Aeroporto; e Estrela do Mar (mestre Rogério), do bairro Zumbi. Também participará o grupo Três Reis Magos de Caeté (mestre Gilmar), do município de Jerônimo Monteiro. Todos foram selecionados por meio de edital lançado pela Semcult.

Programação

No sábado, a partir das 16h30, os grupos se concentrarão no pátio da igreja Nossa Senhora da Consolação, na avenida Jones dos Santos Neves, para participar da bênção das bandeiras. Após a cerimônia, às 17h30, os foliões seguirão em cortejo pela cidade até a Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, onde darão início às apresentações, por volta das 18h.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins, essa é uma grande oportunidade para os cachoeirenses conhecerem melhor essa rica expressão da cultura popular.

“A Folia de Reis é uma celebração cultural e religiosa, que marca o fim das festividades natalinas. A realização desse encontro contribui com a perpetuação dessa tradição, apresentando essa festa tão bonita para as novas gerações”, comentou Fernanda.

Nas apresentações, tradicionalmente, destacam-se os palhaços mascarados, que declamam versos e se exibem para o público. Os integrantes, com vestimentas coloridas, tocam instrumentos como viola, tambor, acordeon, pandeiro e gaita, e entoam cânticos.

A Semcult lembra que, em virtude da pandemia, todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 deverão ser seguidos, incluindo utilização de máscaras.

Tradição que atravessa gerações

O Reisado ou Folia de Reis é uma festa popular que procura rememorar a jornada dos Reis Magos, a partir do momento em que eles recebem o aviso do nascimento de Jesus, até a hora em que encontram o Deus-menino na manjedoura. Fazendo parte do ciclo natalino, o cortejo de foliões desfila cantando canções típicas, com muita cor e alegria.

Wilson Diniz Cecon, que participará do encontro com seu grupo Missão Divina, já percorreu outros países, como França e Portugal, para divulgar a tradição da Folia de Reis, que é tão forte no interior do município. Começou ainda criança, aos 10 anos, e hoje leva seu filho, o pequeno Arthur, para participar dos festejos e, assim, manter viva a tradição dos folguedos.

“É muito importante mantermos viva essa tradição tão bonita, mostrando a riqueza e a beleza da nossa cultura. Eu passo esses valores para o meu filho e espero que essa tradição nunca seja esquecida”, afirmou Wilson.

