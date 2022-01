Governo do Espírito Santo suspende Risco Muito Baixo da Matriz de Risco da Covid

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 45

Em pronunciamento na noite desta sexta-feira (14), o governador Renato Casagrande (PSB), anunciou a suspensão da variável Risco Muito Baixo da Matriz de Risco da Covid-19, divulgada semanalmente pelo Governo do Espírito Santo. A decisão ocorre por conta do aumento dos casos confirmados da doença no estado.

“Estamos suspendendo neste momento, na Matriz de Risco, o Risco Muito Baixo. Só podemos ter essa classificação se tivermos a doença em queda. Como está em ascensão, não teremos mais Risco Muito Baixo. Essa classificação não condiz com a realidade que estamos vivendo”, disse Renato Casagrande.

De acordo com o governador, o número de pessoas contaminadas com a Ômicron, variante determinante no Espírito Santo, cresceu muito nos últimos dias. “Para termos uma ideia, na última semana de dezembro tivemos 2.142 pessoas positivadas para Covid. Neste ano, na primeira semana do mês, o número saltou para 9.521 pessoas”, disse.

“Além disso, estamos registrando também um aumento na ocupação dos leitos de UTI. Não tem alarme ou nada que se compare com 2020 e 2021. Os números até aqui são menos que nos períodos de pico, mas como houve o crescimento, temos que fazer o acompanhamento”, continua Casagrande.

Governo faz apelo por vacinação

O governador também fez um pedido durante o pronunciamento: “As pessoas precisam compreender que vacinar é fundamental e precisamos que se vacinem. Quem não tomou a primeira, segunda ou a dose de reforço, procure um posto de saúde e se vacine. Outro pedido é testagem. Temos 480 pontos de livre testagem no Espírito Santo, sendo 21 do Governo. Mesmo com sintomas leves, teste e se isole para quebrar o risco do contágio. Precisamos romper cadeia de transmissão da doença”, completa o governador.

Assista ao pronunciamento!

