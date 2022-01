Governador autoriza início das obras de infraestrutura do micropolo industrial de Piúma

Por Redação - Redação 21

Advertisement

Advertisement

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã desse sábado (29), a Ordem de Serviço para obras de infraestrutura do micropolo industrial de Piúma, na microrregião Litoral Sul. O empreendimento terá três quadras industriais que poderão abrigar diversos tipos de atividades. O projeto situado às margens da Rodovia Jorge Feres inclui também, áreas para abrigar atividades de interesse da municipalidade e para a instalação de equipamentos comunitários. O investimento total é de R$ 7,69 milhões.

Continua depois da publicidade

Ao todo, serão destinados 62.629,89 metros quadrados para quadras industriais, mais 6.026,28 metros quadrados nas quadras de utilização especial e 8.704,80 metros quadrados destinados ao uso público. O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também vai realizar a implantação de aproximadamente 1,7 quilômetros de pavimento intertravado, com pista de rolamento de 4 metros de largura, estacionamento e calçada.

“É uma alegria dar essa Ordem de Serviço para o micropolo industrial de Piúma, que vai receber toda a infraestrutura. Temos aqui empresas importantes que vão gerar renda e desenvolvimento. Na semana passada, publicamos o edital para obras do Contorno de Piúma, que vai organizar o trânsito e o fluxo de pessoas, ajudando o turismo em todo litoral sul capixaba. Temos projetos complementares em andamento para contratarmos as obras da orla de Piúma. Com esses investimentos, o município vai se desenvolver ainda mais”, afirmou o governador Casagrande.

“Não medimos esforços para estimular o desenvolvimento regional. Por isso, é tão importante que as regiões tenham áreas empresariais preparadas para receber projetos de empresas locais e também de fora do Estado. O Espírito Santo tem um enorme potencial de atração de negócios. Este estímulo, por meio da estruturação de polos empresariais, tem forte impacto na economia, gerando oportunidades para pequenos empreendedores, fornecedores locais, prestadores de serviço, assim como para empresas de maior porte”, explicou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

Continua depois da publicidade

A agenda oficial contou com uma visita às obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, em Guarapari. A intervenção é uma demanda antiga da região que, há anos, sofre com processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia. Estão sendo investidos R$ 67 milhões nas obras que são executadas pelo DER-ES.

Entre os serviços que estão sendo realizados estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3.300 metros, além da execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares com objetivo de proteger as áreas costeiras, da ação de ondas marinhas. As obras incluem também a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros.

“Essa obra de Meaípe é muito importante para Guarapari e para o Espírito Santo, pela importância desse balneário. Em fevereiro, entregaremos uma parte e depois faremos a parte de proteção do píer. Até o próximo verão, teremos a obra pronta com uma praia ampla, linda e maravilhosa, gerando atividade econômica e fomentando o turismo”, destacou Casagrande.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, as obras têm uma grande importância para toda a região. “Mais uma vez a equipe do DER tem se empenhado para trazer progresso e distribuição de recursos em todas as regiões capixabas. São obras aguardadas há muito tempo e não vemos a hora de ver os trabalhos acelerados”, destacou.

Também estiveram presentes o prefeito de Piúma, Paulo Cola; os secretários de Estado, Gilson Daniel (Economia e Planejamento) e Lenise Loureiro (Turismo); os deputados federais Josias Da Vitória e Ted Conti; os deputados estaduais Marcelo Santos, Hércules Silveira, Luciano Machado, Coronel Alexandre Quintino e Emilio Mameri; além de vereadores e lideranças da região.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].