Funcionário de açougue fica com mão presa em moedor de carne em Ibitirama

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 151

Um acidente de trabalho, na noite desta segunda-feira (10) deixou o funcionário de um açougue com a mão presa em um moedor de carne em Ibitirama. Foi necessário o Corpo de Bombeiros para fazer o desencarceramento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18h40. Após ficar com a mão presa a uma máquina de amaciar carne, a vítima foi encaminhada para o pronto socorro do município, que acionou os Bombeiros para realizar o atendimento e fazer a extração do objeto que estava preso à mão da vítima.

Em seguida a o funcionário do açougue foi encaminhado um hospital de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a necessidade de reconstrução dos dedos impactados pelo ocorrido.

