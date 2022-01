Expressão de fé, fitilhos colorem grades do Santuário Nacional de Anchieta

Por Redação - Redação 34

De longe já dá para observar pequenos fitilhos coloridos que se movimentam com o balançar do vento nas grades do Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta. São fitas de nylon, com a inscrição do copadroeiro do Brasil, que se tornaram ícone de fé e esperança para muitos fiéis e são amarradas nas grades após pedidos de graças ao santo.

O costume, realizado em outras cidades e países, começou em Anchieta logo após as obras de restauração do Santuário e já se tornou comum entre os visitantes do espaço. As fitas são, também, uma das lembrancinhas preferidas pelos turistas, vendidas na lojinha do Santuário por apenas R$ 1,50 o pacote com 10 unidades.

Após a compra, o fiel costuma levar as ‘lembrancinhas´’ para a missa na igreja do Santuário, onde são benzidas. Após pedidos a São José de Anchieta elas são amarradas nas grades verdes próximas ao acesso para o Café Rerigtiba, no complexo arquitetônico do Santuário.

O padre Nilson Morástica, reitor do Santuário, se deparou com o recente costume e ficou feliz em ver a expressão de fé e devoção das pessoas que frequentam o local. Para ele é um modo de estreitar os laços da população com a fé e fortalecer a esperança por dias melhores.

“O costume é uma devoção popular realizada em diversos locais e que agora, espontaneamente, ganhou as grades do Santuário. Ficamos contentes em ver a fé dos visitantes representadas nas fitas após pedidos de graças a São José de Anchieta”, disse. O reitor lembra que o direito canônico define a manifestação de fé como uma devoção popular que dever ser mantida e preservada.

Quem aproveitou para fazer pedidos ao santo foi o administrador Vanilton Gonçalves Júnior, morador de Colatina, que veio pela primeira vez ao Santuário. Ele achou o local muito importante para fortalecer a cultura e a fé. Segundo ele, o costume das fitas traduz a fé das pessoas.

Horários para visitar os espaços do Santuário

O Santuário fica aberto para visitação todos os dias, das 8h às 20h. O Centro de Interpretação (antigo museu) funciona de terça a domingo, das 09h às 17h. A loja do Santuário fica aberta diariamente das 09h às 17h e o Café Rerigtiba abre de terça a domingo, no horário das 14h às 20h.

As missas na igreja Nossa Senhora da Assunção acontecem de segunda a sábado às 19h, já aos domingos ocorrem às 8h, 10h30 e 19h.

