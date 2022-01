Estratégia para se aposentar com Bitcoin: entenda como funciona

Por diagramacao - diagramacao 13

Bister Money Mustache é um investidor bem famoso, que entrou no mercado de criptoativos no final de 2017, e desde o começo do ano de 2020 vem criando uma narrativa da sua própria trajetória rumo a uma espécie de aposentadoria bem antecipada, tudo por conta de seus investimentos utilizando o Bitcoin.

Embora o investidor ainda esteja um pouco longe de sua meta final, de acumular pelo menos um milhão de euros, ele afirma que recentemente chegou ao marco de 200.000 euros, ou seja, ele acumulou um total de quatro bitcoins, depois de quatro anos utilizando a mesma estratégia.

A título de informação, esse valor equivale a cerca de 6,25 milhões de reais, o que é uma quantia substancial. A verdade é que o setor de criptoativos está sempre crescendo, e por conta disso, estratégias como a de investir e segurar as moedas se tornaram bem populares. Se quiser começar a investir, recomendamos que você acesse a plataforma de trocas Bitcoin Loophole!

Bister sempre se baseia no lema de cortar o máximo de gastos, acumular o máximo de dinheiro e nunca fazer trading. Segundo ele, seu retorno financeiro já aumentou em pelo menos oito vezes, sendo que a única coisa que ele faz é comprar pelo menos 500 euros de Bitcoin todos os meses.

Uma longa jornada pela frente, e uma estratégia bem conhecida

Ele está fazendo uso de uma estratégia de investimentos bem popular, conhecida como DCA, ou Dollar Cost Averaging, que no Brasil é chamado de preço médio. Basicamente, a estratégia que ele está utilizando é a de converter um valor fixo da moeda nacional para Bitcoins, todos os meses.

Através dos gráficos que ele posta constantemente em suas redes sociais, fica bem simples ver qual caminho ele trilhou até agora. Apesar de Bister, como investidor, ter passado pelo menos dois anos tendo prejuízos, a verdade é que ele continuou a aplicar a estratégia de forma confiante, afinal de contas, o Bitcoin é uma moeda de alta volatilidade.

Isso fez com que ele acabasse tendo a oportunidade de se beneficiar com o Bull Run mais recente do Bitcoin, que teve início no final do ano de 2020. No último post que o investidor fez nas suas redes sociais, ele compartilhou um comparativo de performance do Bitcoin com o S&P500, um índice de mais de 500 ativos que estão listados dentro das bolsas NYSE e NASDAQ.

O S&P500 teve um crescimento de apenas 50% no período analisado, enquanto o Bitcoin Online, por outro lado, teve um crescimento de mais de 500%. Além de ser um investidor, ele também acompanha e faz comentários sobre diversas notícias dentro do mercado de criptoativos, recomendando vários livros e blogs muito interessantes.

Como funciona a estratégia de preço médio

Essa estratégia, conhecida no Brasil como estratégia de preço médio, vem ganhando mais popularidade dentro do setor de criptoativos. Dentro dessa estratégia, ao invés de você ficar se preparando e analisando o momento para conseguir vender pelo melhor preço, você vai simplesmente fazendo pequenos aportes de Bitcoin para dentro do seu portfólio todos os meses, sem falta.

Outro ponto muito positivo dessa estratégia é que você vai poder escolher quanto você quer aportar a cada mês. Claro, existem investidores que são um pouco mais agressivos, e que conseguem aportar valores maiores do que R$5000 todos os meses, mas você pode muito bem começar com valores bem menores, tudo de acordo com a realidade que você vive.

Daqui para frente, tudo indica que os criptoativos e o blockchain vão continuar ganhando muita força, principalmente o Bitcoin, que é o líder dentro desse mercado. Por conta disso, apostar em uma estratégia como essa é muito vantajoso, já que, por menor que seja o aporte que você estiver realizando, ele ainda assim vai ser valorizado com o decorrer do tempo, e você pode ir adaptando-o conforme for se sentindo mais confortável com seus investimentos.

Sem dúvida alguma, vivemos o momento ideal para quem quer fazer isso, já que existe a possibilidade de você aproveitar o crescimento das criptomoedas enquanto elas ainda não alcançam os valores que são realistas para a grande maioria das pessoas.

