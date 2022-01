Estádio do Sumaré, em Cachoeiro, passa por reforma e está de “cara nova”

Por Redação - Redação 30

Advertisement

Advertisement

Com o ponta-pé inicial da 1ª divisão do futebol capixaba em 2022, o único clube profissional em atividade, em Cachoeiro de Itapemirim, está de “cara nova” após a reforma do Estádio “Mario Monteiro”, conhecido como “Sumaré”.

Continua depois da publicidade

Houve a revitalização do gramado, da irrigação e captação de água, nova pintura, reforma de banheiros, bares, bancos de reservas e sede administrativa, reabertura do setor lateral inferior do estádio, além da melhora da iluminação em pelo menos 30%.

“O Sumaré não recebia investimentos e cuidados em sua estrutura física há décadas e por isso o investimento foi importante. O futebol é tradicional em Cachoeiro e a revitalização desse estádio era nossa obrigação. Estamos também investindo no nosso Centro de Treinamento, no bairro BNH. Tudo com recursos próprios de operações criativas contando sempre com o apoio dos sócios torcedores e de parceiros chaves”, destacou o presidente Bruno Mazzocco.

Continua depois da publicidade

O vice presidente, Carlos Alberto Madella, ressaltou que o Sumaré já foi palco de grandes jogos e eventos. “Não só o torcedor estrelense, mas a população cachoeirense só tem a ganhar com essa revitalização”

O alvinegro estrelado faz sua primeira partida no Sumaré no dia 07 de fevereiro, segunda-feira, às 20h, contra o Serra FC.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].