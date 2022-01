ES tem doses de Coronavac suficientes para imunizar 290 mil crianças até fevereiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 7

Com a inclusão da Coronavac na lista das que podem ser usadas para imunizar menores entre 6 e 17 anos, o Espírito Santo poderá terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com o esquema vacinal completo. As informações foram repassadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, na tarde desta quinta-feira (20), por meio de suas redes sociais.

Temos 580 mil doses da Coronavac no Estado do Espírito Santo, parte que o Governo do estado comprou do Butantan, mais as que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Suficiente para terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com esquema completo”, escreveu o secretário.

Nésio parabenizou, ainda, a decisão da Anvisa em permitir a vacinação do público mais jovem. Segundo ele, a opção vai “subsidiar as convicções dos gestores e da família brasileira para seguir apostando na principal medida de prevenção primária capaz de nos proteger da Covid-19: a vacinação com ampla cobertura”.

