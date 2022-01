Em Cachoeiro, trânsito na rua Hugo Zago Filho fica interditado das 7h às 17h

Por Redação - Redação 35

A BRK Ambiental iniciou nessa segunda-feira (17), mais uma etapa para melhorias no sistema de coleta de esgoto, em Cachoeiro de Itapemirim. Desta vez, as obras estão sendo realizadas na rua Hugo Zago Filho, ao lado da academia Atletas, no bairro Santo Antônio.

Os reparos ocorrem em um trecho de 52 metros e a previsão é de que sejam concluídos até o dia 24 de janeiro. Durante a execução dos trabalhos, das 7h às 17h, o trânsito na rua será interditado.

A BRK pede que motoristas, ciclistas e pedestres mantenham os cuidados e a compreensão ao circularem pelo trecho.

“O local está devidamente sinalizado para garantir a segurança da população e as equipes da BRK estão orientadas a minimizarem qualquer transtorno. Reforçamos a importância da população fazer o uso adequado dessas novas redes, cuidando para que o sistema não receba água de chuva e resíduos como óleo de cozinha, cabelo, sacolas e outros itens que possam prejudicar a eficiência do serviço”, ressaltou o engenheiro de obras e responsável pela área de investimentos da concessionária, Gabriel Brunoro Zigoni.

Mais obras em Cachoeiro

Outra obra iniciada pela BRK Ambiental nessa segunda-feira ocorre na rua Rui Barbosa, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, também com previsão de término no dia 24. Para mais informações sobre as intervenções na cidade, a concessionária disponibiliza o telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia, e o atendimento por WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, em horário comercial. O contato também pode ser feito pelo site da concessionária www.brkambiental.com.br e pelo e-mail [email protected]

