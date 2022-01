Em Cachoeiro, testagem de Covid-19 da Unimed Sul volta ao período da tarde

Por Redação - Redação 38

Para um melhor atendimento ao público, a partir de segunda-feira (24), a testagem coletiva promovida pela Unimed Sul Capixaba em parceria com o Governo do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim, que está sendo feita no estacionamento da Rede Farmes (Usimed), será realizada das 12h às 17h. Os testes rápidos de antígeno acontecem de segunda a sexta-feira e não tem custo para a população, podendo ser realizados por pessoas com e sem sintomas gripais.

Para fazer o exame não é necessário agendamento, basta ir até o local e apresentar o número do CPF e um documento de identificação com foto. A expectativa é atender cerca de 200 pessoas diariamente.

Os testes rápidos, realizados por via nasal, são efetivos para a detecção do vírus em sua fase ativa e apresentam os resultados em aproximadamente 15 minutos. A ampliação da testagem permite a implementação de medidas de controle da infecção, como o isolamento do paciente e um maior controle da propagação do vírus na população.

“Esta é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), que ocorre com as Unimeds de todo o Espírito Santo, para aumentar a oferta e ampliar o acesso da população à testagem contra a Covid-19. É mais uma alternativa que se soma aos outros pontos de testagem disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim, como as unidades de saúde”, explicou o gerente de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba, Eduardo Tonole Dalfior.

Em casos positivos, os pacientes recebem orientações da equipe de profissionais de saúde da Unimed sobre o monitoramento dos sintomas, a necessidade do uso de máscara e, especialmente, sobre a importância de se manter em isolamento. Em situações em que forem identificadas pessoas com sintomas gripais, como febre, tosse, dor de garganta ou coriza, e o teste de antígeno der negativo, a recomendação é que o atendimento médico seja procurado para que as causas sejam investigadas.

“Aos clientes Unimed, nossa orientação é que sempre procurem o serviço de teleconsulta por meio da assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, ou no telefone (28) 2101-6302”, reforçou Eduardo.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista, destacou que a ampliação da testagem em Cachoeiro de Itapemirim e no restante do Estado ocorre em um momento em que é observado um aumento da demanda por testes para detecção da Covid-19. “A parceria do Governo do Estado com a Unimed mostra, mais uma vez, que o combate à pandemia deve vir de um esforço coletivo. A testagem é fundamental para impedir a propagação do vírus, como também é fundamental o comprometimento da população em se vacinar, manter os cuidados preventivos contra a Covid-19 mesmo após a vacinação e respeitar o período de isolamento caso teste positivo para a doença”, enfatizou.

