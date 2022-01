Em 2022, gripe matou pessoas em Cachoeiro e outras três cidades do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 43

Quatro pessoas, uma delas moradora de Cachoeiro de Itapemirim, perderam a vida por causa da gripe no Espírito Santo somente nas duas primeiras semanas de janeiro deste ano. No total, já são 31 mortes pela doença no Estado, 27 delas em 2021. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os óbitos que ocorreram em 2022 foram, além de Cachoeiro, em Aracruz, Cariacica e Rio Bananal. Os exames analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) tem indicado a predominância da Influenza A (subtipo H3N2). Das 2.227 amostras de casos suspeitos de síndrome gripal analisadas na primeira quinzena de janeiro, foram confirmadas 1.158 para Influenza A, com positividade de 51,99% das amostras.

Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que entre as amostras enviadas pelo Espírito Santo ao laboratório há a presença da Influenza Darwin/H3N2. Paralelo à epidemia de gripe, o Estado e o país vivem, ainda, um aumento nos casos de Covid-19, por conta da variante Ômicron, considerada mais infecciosa do que as antecessoras.

Para se prevenir das duas doenças, é importante continuar a adotar medidas de prevenção contra vírus respiratórios, como usar máscara, evitar aglomerações e ambientes fechados e higienizar as mãos com frequência. Outro ponto importante é não sair de casa se estiver com suspeita de gripe ou Covid. Entre os sintomas que podem acometer os infectados tanto pela Influenza quanto a Covid estão tosse, dores de cabeça e musculares, febre, dor de garganta, coriza e vermelhidão nos olhos.

