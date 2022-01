Eduardo e Mônica, filme baseado na música da Legião Urbana estreia nos cinemas de Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 35

Legião Urbana invade os cinemas! Eduardo e Mônica, filme baseado em canção do grupo de Brasília, Pânico, do diretor René Sampaio é a aposta da programação das salas de Cachoeiro de Itapemirim nesta semana.

Após a cidade se manter na classificação de Risco Baixo, o cinema está funcionando normalmente e traz oito filmes para os cinéfilos cachoeirenses e de municípios vizinhos.

De acordo com a direção da AFA Cinemas em Cachoeiro, o funcionamento será somente com 40% da capacidade das salas e, neste primeiro momento com mais filmes 2D e poucos 3D. A medida é para evitar o compartilhamento dos óculos 3D, seguindo os protocolos de segurança em relação ao novo coronavírus (Covid-19), além de distanciamento entre os assentos.

A programação vai até a próxima quarta-feira (26). De segunda à quinta, os ingressos estão no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); sexta, sábado, domingo e feriados será cobrado R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia).

Em um dia atípico, situado em Brasília na década de 1980, uma série de coincidências leva Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga), tendo como pano de fundo uma festa estranha com gente esquisita. Uma curiosidade é despertada nos dois e, apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Ambos são completamente diferentes. Além da discrepância de idade entre os dois, signos diferentes e cores de cabelo diferentes, eles também têm gostos que, aos olhos de outras pessoas, são incompatíveis. Parece que o amor entre os dois nunca passará apenas de alguns meses. Depois de começarem um namoro, esse amor precisará amadurecer e aprender a superar as diferenças. Eduardo e Mônica terão também que superar o preconceito de outros que tentarão acabar com o relacionamento. Mas é aquilo: “Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração”. A comédia romântica é baseada na música homônima de Renato Russo, da banda Legião, Urbana.

A programação da semana conta ainda com as animações “Sing 2” e “Encanto”, os longas nacionais “Turma da Mônica: Lições” e “Juntos e Enrolados”, e os filmes “Pânico “, “As Agentes 355” e “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”.

Confira as salas e os horários dos cinemas



Cine Ritz Perim Center

Sala 1

Encanto

16h30 (Dublado)

Preço Único: R$ 10,00

Juntos e Enrolados

18h45 / 20h45 (Nacional)

Sala 2

Turma da Mônica: Lições

15h30 (Nacional)

Preço Único: R$ 10,00

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (3D)

17h30 / 20h30 (Dublado)

Sala 3

Sing 2

15h45 (Dublado)

Preço Único: R$ 10,00

Pânico

18h / 20h15 (Dublado)

Cine Unimed

Sala 1

Encanto

16h (Dublado)

Preço Único: R$ 10,00

Eduardo e Mônica

18h15 / 20h45 (Nacional)

Sala 2

Turma da Mônica: Lições

15h30 (Nacional)

Preço Único: R$ 10,00

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (3D)

17h30 / 20h30 (Dublado)

Sala 3

Sing 2

15h45 (Dublado)

Preço Único: R$ 10,00

Pânico

18h (Dublado)

20h15 (Legendado)

Sala 4

Juntos e Enrolados

16h15 / 18h30 (Nacional)

As Agentes 355

20h45 (Dublado)

