Drama: sem vagas em Cachoeiro, pacientes são enviados até para o Norte do ES

Por Basílio Machado - Basílio Machado 235

Advertisement

Advertisement

Pacientes que necessitam de internação em enfermarias do SUS em Cachoeiro de Itapemirim, e que não apresentam síndromes gripais, como Covid-19 e Influenza, estão sendo transferidos para hospitais de municípios distantes, até mesmo do Norte do Estado. Essa situação tem gerado problemas aos familiares desses pacientes, que muitas vezes não possuem condições de acompanhá-los ou pagar por um acompanhante.

Continua depois da publicidade

Nas Unidades de Pronto Atendimento (PA) de Cachoeiro há casos de pacientes que são transferidos para hospitais da Grande Vitória e outros aguardam dias até conseguirem vagas em outros municípios do Estado. Para os familiares dos doentes que são transferidos para longe, a situação é desesperadora.

Das cerca de 342 vagas em enfermaria do SUS em Cachoeiro, apenas 40 estão com pacientes de Covid-19 e da gripe Influenza. Das 302 vagas restantes, 271 estão ocupadas com as demais enfermidades. Os poucos leitos remanescentes estão reservados para enfermidades específicas, como câncer, problemas cardíacos e pessoas com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os dados foram coletados pelo AQUINOTICIAS.COM, nestas segunda (24) e terça-feira (25) nos três hospitais do município.

Na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, por exemplo, segundo o hospital, todas as 117 vagas disponíveis para o SUS estão ocupadas. Dessas, 11 estão reservadas para pacientes com suspeita de síndromes gripais. As vagas restantes estão ocupadas por vítimas de traumas e demais enfermidades em que o hospital é referência. Na portaria da Santa Casa, a informação colhida pela reportagem é de que até os leitos particulares estão indisponíveis.

Continua depois da publicidade

Já no Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) os pacientes sem sintomas gripais também não encontram vagas. Das 195 vagas de enfermaria do SUS, apenas seis estão com pacientes vítimas ou suspeitas da Covid-19. Das demais, 85% estão ocupadas com doentes de acometidos por AVC, câncer e problemas cardíacos. As vagas remanescentes também são reservadas apenas para as enfermidades das quais o Heci é referência na região Sul.

No Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), na unidade do Aquidaban, todos os 30 leitos de enfermaria são reservados para pacientes com síndromes gripais agudas (Covid e Influenza). Desses, 24 estão ocupados e um reservado. Os cinco leitos remanescentes não recebem doentes com outras enfermidades.

O Hifa informa que recebe pacientes de todo Sul do estado e região metropolitana, mas apenas aqueles com síndromes gripais. As demais enfermidades nem entram na fila de espera do hospital, que é gerenciada pela central de vagas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Vitória.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Hospital particular está menos pressionado

A Unimed Sul Capixaba informou que tem registrado alta nos atendimentos nas últimas semanas em função do aumento de pacientes com sintomas gripais no Pronto Atendimento (PA). Entretanto, não há falta de leitos de enfermaria ou de UTI para o tratamento dos doentes associados à cooperativa.

A cooperativa orienta que o PA seja procurado apenas por pacientes com sintomas graves. Aqueles com quadros mais leves devem recorrer à teleconsulta. Segundo a assessoria da Unimed, “essa é uma alternativa rápida e segura para evitar a disseminação do vírus da gripe e da Covid-19”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].