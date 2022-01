Diante de escalada de pandemia, Vitoria Stone Fair é adiada

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 110

Advertisement

Advertisement

Diante da nova escalada da pandemia de Covid-19, a Vitoria Stone Fair será adiada. O evento ocorreria entre 15 e 18 de fevereiro e a nova data ainda não foi anunciada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), por meio da página oficial da feira.

Continua depois da publicidade

“Somos solidários ao momento que estamos passando e, acima de qualquer negócio, zelamos pela saúde e pelo bem-estar de todos envolvidos direta e indiretamente na realização de nossos eventos. A decisão foi tomada de forma setorial, baseada no atual cenário da disseminação da variante ômicron e no impacto na visitação e segurança do evento. Assim, a Milanez & Milaneze, empresa realizadora da Vitoria Stone Fair, em consulta e com anuência dos parceiros – Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag) -, comunica o adiamento do evento que estava agendado para o período de 15 a 18 de fevereiro de 2022, no Espírito Santo”.

Na nota, eles informam ainda que, “cientes da importância da Vitoria Stone Fair para o mercado de rochas ornamentais, estamos já trabalhando para em breve anunciar uma nova data de realização, atendendo a demanda do setor e o calendário mundial de feiras”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].