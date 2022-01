Cursos técnicos gratuitos para o agronegócio com inscrições abertas em Cachoeiro

Por Redação - Redação 3

Os interessados em iniciar 2022 com foco em uma formação no setor rural, têm até o dia 24 de janeiro para se inscrever no processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em Agronegócio e Zootecnia, na modalidade a distância. As formações técnicas são oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). São 125 vagas distribuídas entre os polos de Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins e Rio Bananal, no Espírito Santo.

Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio. As vagas prioritárias são destinadas a produtores rurais e seus familiares, além de trabalhadores do meio rural. Para ler o edital e o formulário de inscrição acesse o site. Os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e o diploma é válido nacionalmente.

Cursos

Zootecnia: Oferecido pela primeira vez pelo Senar, o curso tem carga horária de 60% a distância e 40% em atividades presenciais. O profissional formado poderá trabalhar em empresas públicas e privadas que operam no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor pecuário; instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; agências de defesa sanitária; propriedades rurais, empresas de consultoria em pecuária; empresas de comércio, indústrias de insumos agropecuários; empresas de nutrição e reprodução animal; cooperativas e associações rurais.

Agronegócio: a formação tem carga horária de 80% de atividades a distância e outros 20% de atividades práticas. O técnico em Agronegócio formado pelo Senar é um profissional especializado na execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e auxilia na organização e no controle das atividades de gestão e de operação do agronegócio. Sua atuação não se limita aos processos internos de uma propriedade, podendo trabalhar em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente. Embora os cursos sejam a distância, o candidato deve indicar um dos polos de ensino para participar das atividades práticas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 642 0999 com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h (horário de Brasília).

