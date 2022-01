Covid: mais de 1 mil testes já foram realizados e 366 deram positivo em Cachoeiro

Por Redação - Redação 14

Da última quinta-feira (13) até a tarde desta segunda (17), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou 1.114 testes de Covid-19 nos pontos de testagem e vacinação colocados na praça Jerônimo Monteiro e no Shopping Cachoeiro. Desse total, 366 (31,9%) tiveram resultado positivo.

Logo após receberem o diagnóstico positivo, os usuários são orientados pelas equipes a fazerem isolamento social imediato, para interrupção do ciclo de transmissão do vírus. Além dos testes, foi realizada, nesse período, a aplicação de 420 doses de vacina contra a Covid-19 (D1, D2 e D3) e 380 contra Influenza (até as 12h de segunda-feira).

Os pontos itinerantes na região central foram montados com o objetivo de facilitar o acesso da população aos procedimentos, em um momento de forte elevação de casos no Brasil. Neste mês de janeiro, Cachoeiro já chegou a 734 casos confirmados de Covid-19, 428% a mais do que dezembro passado inteiro (139). Apesar disso, nenhum óbito por conta da doença foi registrado em 2022 no município até a tarde desta segunda-feira.

“A testagem é fundamental para avaliar a situação epidemiológica da cidade. Podemos observar, por exemplo, que o não registro de mortes sinaliza que a campanha de imunização tem sido muito bem-sucedida no município, tendo em vista que a vacina previne contra casos graves. Ainda assim, esse número enorme de infecções faz com que o sistema de saúde seja muito mais demandado” comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“Mesmo em casos sem gravidade, a Covid-19 provoca adoecimento, com risco de sequelas, bem como afastamentos do convívio social e profissional, por isso, é fundamental que a população continue mantendo os protocolos sanitários”, completa o secretário.

Ponto itinerante com teste para Covid na praça

Um dos pontos itinerantes de vacinação e testagem funcionou no Shopping Cachoeiro apenas nesta segunda-feira. A partir desta terça-feira (18), o trabalho ficará concentrado na praça Jerônimo Monteiro, por ser um local mais amplo. Os atendimentos ocorrerão de 8h às 17h.

A Semus lembra que Cachoeiro conta com testagem nos prontos atendimentos municipais (24 horas) e nas Unidades Básicas de Saúde – UBS (de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h). A vacinação, por sua vez, ocorre de segunda a sexta, das 8h às 15h, nas UBS e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.

