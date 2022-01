Covid e gripe: Venda Nova suspende atendimento eletivo em unidades básicas de saúde

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 102

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante suspendeu os atendimentos eletivos nas unidades básicas de saúde da cidade. A decisão foi comunicada por meio das redes sociais nesta sexta-feira (21) e passa a valer a partir da próxima segunda-feira (24).

Segundo a nota, a medida foi necessária por conta do aumento de casos de pessoas com sintomas respiratórios, além da alta nos casos de Covid-19 no município. Os serviços retornam no dia 7 de fevereiro, informa a nota, se o número de pessoas com Covid ou gripe diminua. Apesar do aumento de casos, não há paciente hospitalizado no município.

“As Unidades de Saúde irão concentrar os trabalhos nos atendimentos aos pacientes com sintomas respiratórios e irão receber a demanda espontânea de testagem de pessoas com ou sem sintomas”.

Os atendimentos de urgências, pré-natal, vacinação, visando a garantir o atendimento do público em suas necessidades emergenciais. “A medida infelizmente se faz necessária uma vez que Venda Nova do Imigrante passa por nova onda de aumento de casos positivos de Covid-19. No mês de novembro de 2021, o município contava com 27 casos confirmados, em dezembro 41 e janeiro de 2022 já conta com 368 casos (até agora)”, informou a prefeitura.

