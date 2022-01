Covid-19: Casagrande pede exigência do passaporte da vacina nos municípios onde o quadro se agravou

Por Basílio Machado - Basílio Machado 113

Em pronunciamento público pelas redes sociais nesta sexta-feira, às 18h20, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou o aumento de casos confirmados de pessoas infectadas pela Covid-19 e a alta na taxa de transmissão da doença no Estado. Segundo o governador, cada pessoa contaminada está levando o vírus a outras quatro.

No mapa de risco estadual, cinco municípios saíram da faixa verde para a amarela, que indica aumento de óbitos. São eles: Vila Velha, Serra, Sooretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo, No Sul do Estado, todas as cidades continuam em risco baixo (faixa verde).

Nos municípios onde houve piora no quadro, Casagrande recomendou que o comércio em geral, bares, restaurantes e outros empreendimento, onde há fluxo de pessoas em ambiente fechado, passem a exigir espontaneamente o passaporte vacinal dos seus frequentadores. No início da próxima semana, o governador deverá se reunir com autoridades públicas e entidades representativas do comércio para discutir as novas medidas que deverão ser adotadas.

Vacinação

Renato Casagrande também anunciou que o Estado já conta com número de doses suficientes da vacina contra Covid-19 para serem aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. A vacinação, em alguns municípios deve ser iniciada já neste sábado (22).

Atestado Médico

Outra novidade é que o atestado médico para as pessoas contaminadas poderá ser emitido de forma on line, evitando que as pessoas se dirijam aos postos de Pronto Atendimento (PAs). Caso o resultado da testagem dê positivo, o resultado poderá ser obtido no E-SUS (pela internet) valerá como atestado médico para afastamento do trabalho.

Confira abaixo o pronunciamento do Governador Renato Casagrande.

