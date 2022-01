Corpo com pés e mãos amarrados é encontrado às margens de rio em Iúna

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 465

Um corpo em avançado estágio de decomposição foi encontrado na manhã desta sexta-feira (14) às margens de um rio em Iúna. O fato aconteceu na localidade de Terra Corrida, por volta das 10h20, e a vítima estava com os pés e as mãos amarradas por uma corda.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pela Polícia Militar, pois avistaram um cadáver dentro de um rio em local de difícil acesso. Com o auxílio de um binóculo, foi possível identificar o corpo parcialmente submerso na margem contralateral do rio.

Um oficial dos bombeiros, com colete salva vidas e ancorado por uma corda, atravessou o rio a nado, se aproximou do corpo e o amarrou com uma corda. Em seguida, os outros bombeiros recuperam a corda trazendo o cadáver até o outro lado da margem.

Além do avançado grau de decomposição, o homem estava com um edema generalizado, área necrótica extensa na região do pescoço e apresentava ainda as mãos e pés amarrados por uma pequena corda.

A vítima foi colocada dentro de um saco para cadáver e transportada, com auxílio da Policia Militar e de outro cidadão, para aproximadamente 30 metros da margem, já que o terreno da margem era de difícil acesso, tomado por um brejo.

A Polícia Civil assumiu o caso e está investigando o caso e buscando a identificação da vítima.

