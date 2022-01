Confira a programação de férias na Praça da Ciência em Vitória, que segue até fevereiro

Por Redação - Redação 10

Visitas guiadas, exposições, sessões de astronomia, demonstração de impressão 3D e diversas oficinas em cada dia da semana. A programação de férias dos Centros de Ciência, Educação e Cultura ( CCEC ) se concentra na Praça da Ciência e, devido ao sucesso, será estendida até o dia 6 de fevereiro.

Até o último domingo (23), foram 8.338 visitantes de todas as idades participando da programação na Praça, uma média de 463 pessoas por dia. A Escola da Ciência-Física; a Escola da Ciência – Biologia e História; a Escola de Inovação e o Planetário de Vitória estão presentes na Praça da Ciência com atividades para todos os públicos.

O espaço recebe os visitantes de terça a domingo, com programação diversa (confira ao fim da matéria). O horário de atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de terça a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o horário é das 8h às 12h. A entrada é gratuita e não necessita agendamento. O uso de máscaras é obrigatório.

Atividades

A equipe da Praça da Ciência organiza os visitantes em grupos para experiência e explicação da física, de forma lúdica e acessível.

Já a Escola da Ciência – Biologia e História promove a exposição de parte do seu acervo, com monitores disponíveis para orientações, ao longo de todos os dias de programação. São três temas: “Ecossistema Restinga”, com animais taxidermizados; “Cozinha Capixaba”, com destaque para a moqueca e a panela de barro; maquete do “Theatro Carlos Gomes”.

O Planetário de Vitória apresenta a sessão de Astronomia, voltada para o público infantil, com uso de equipamento audiovisual, além de oficinas. A Escola de Inovação, por sua vez, mostra a impressora 3D funcionando ao vivo e faz explanação sobre processos de fabricação digital.

As diversas oficinas programadas não necessitam de inscrição prévia, as crianças serão sempre atendidas por ordem de chegada.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terças-feiras

Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.

Oficina Bolinha de Sabão ou Barco de Papel ou Câmera Escura: das 9h30 às 11h.

Sessão de Astronomia: das 10h às 11h e das 15h às 16h.

Quartas-feiras

Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.

Oficina Cometinha ou Localização espacial: da casa ao Sistema Solar ou Criando constelações ou Meu planeta: das 10h às 10h40 e das 15h às 15h40.

Oficina Bolinha de Sabão ou Barco de Papel ou Câmera Escura: das 14h às 16h.

Quintas-feiras

Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.

Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: dias 06, 13 e 20, das 9h30 às 11h. Dia 27, das 14h30 às 16h.

Sessão de Astronomia: das 10h às 11h e das 15h às 16h.

Sextas-feiras

Impressora 3D funcionando ao vivo: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: dias 07, 14 e 21, das 9h30 às 11h. Dia 28, das 14h30 às 16h.

Oficina Cometinha ou Localização espacial: da casa ao Sistema Solar ou Criando constelações ou Meu planeta: das 10h às 10h40 e das 15h às 15h40.

Sábados

Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.

Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: das 9h30 às 11h.

Oficina Bolinha de Sabão ou Barco de Papel ou Câmera Escura: das 9h30 às 11h.

Domingos

Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40.

Oficina Mangue Arteiro: dias 09 e 23, das 10h às 11h.

Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: dias 16 e 60, das 9h30 às 11h.

Oficina Bolinha de Sabão ou Barco de Papel ou Câmera Escura: das 9h30 às 11h.

