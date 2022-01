Comunidade de Santa Cecília fará manifestação nesse sábado (15) em apoio à diretora de escola

Por Basílio Machado - Basílio Machado 63

Advertisement

Advertisement

A possível exoneração da diretora da Escola Estadual Santa Cecília está movimentando a comunidade do bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, que deseja a manutenção de Roberta de Cassia L. Lopes Benincá no comando da instituição de ensino. Neste sábado (15), pais de alunos e ex-alunos prometem se reunir em frente à escola para uma manifestação em apoio à diretora.

Continua depois da publicidade

Segundo Cláudio dos Santos Frauches, pai de aluno, a mobilização visa sensibilizar à Superintendência Regional de Educação (SRE) de Cachoeiro para que não haja troca na direção da escola. Frauches alega que o educandário tem apresentado bons resultados e que a atual diretora tem ótimo relacionamento com a comunidade.

“Ela faz um trabalho de médio e longo prazo que dá resultado, é uma escola rígida. Não entendemos por que querem mexer” – disse.

O pai alega ainda que a equipe pedagógica e a direção da escola fazem um trabalho diferenciado. “Meu filho teve dificuldade de adaptação, me chamaram lá, expuseram as dificuldades dele, conversamos e funcionou. A gente percebe a preocupação com o aproveitamento escolar dos alunos” – ressalta.

Continua depois da publicidade

Para evitar a exoneração da diretora, os pais de alunos também estão promovendo um abaixo-assinado no bairro, que já conta com cerca de 400 assinaturas. Na manifestação de sábado, eles prometem continuar recolhendo adesões para apresentar na SRE.

“Protocolamos um requerimento, via EDOCs, pedindo explicações sobre a exoneração da diretora Roberta, estamos aguardando. Ficamos todos muito surpresos quando foi comunicado no Conselho Escolar que ela seria exonerada.

2º lugar no Ifes-Cachoeiro

Advertisement

Continua depois da publicidade

No início de janeiro, o corpo docente e a direção da EEEF Santa Cecília comemoraram o resultado das aprovações do processo seletivo do Ifes de Cachoeiro para o ano letivo de 2022. A escola conseguiu aprovar seis alunos, sendo que um deles alcançou a segunda colocação geral.

Em função do horário da apuração dessa matéria, a reportagem não conseguiu ouvir a SRE para saber a posição da instituição nesse caso, mas o fará, oportunamente.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].