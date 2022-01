Com 80% do elenco renovado, Rio Branco de Venda Nova do Imigrante aposta em velocidade para o Capixabão 2022

Por Redação - Redação 17

O tricolor de Venda Nova estreia no Campeonato Capixaba em casa e recebe o Vilavelhense neste domingo (30)

Neste domingo (30), o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante recebe, em casa, o Vilavelhense para a estreia no Campeonato Capixaba 2022. Com a maior parte do elenco renovado, o Brancão Polenteiro aposta em jogadores mais jovens para formar um time mais ágil e rápido na busca pelo bicampeonato. A partida será no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova, às 15 horas.

O novo elenco é formando por 25 jogadores, sendo apenas quatro deles remanescentes do ano passado. A maioria do grupo reúne profissionais de outros estados, como explica o Gerente de Futebol, Fabrício Hubner Noia. “Estamos com um time mais jovem e rápido, com atletas que ainda jogaram aqui no Espírito Santo, para modificar esse ciclo de jogadores nos clubes capixabas. Por isso, trouxemos novidades e cerca de 80% do elenco são jogadores que estão no futebol capixaba pela primeira vez. Tentamos essa renovação para fortalecer a nossa característica de ser um time rápido nos contra-ataques para buscar as vitórias nessa temporada”, explicou Fabrício.

A preparação técnica da equipe iniciou no dia 02 de janeiro sob o comando do técnico Fabiano Rossato que é ex-jogador e ex-técnico do Desportiva Ferroviária. Para a partida de estreia no Capixabão 2022, Rossato está otimista. “A expectativa é a melhor possível. Estamos na quarta semana de preparação, treinando bem e vejo muita evolução na equipe. Fisicamente a nossa equipe também está evoluindo”, disse o técnico.

Apesar do otimismo, Rossato está ciente que o tricolor de Venda Nova vai estrear contra um adversário difícil. “Nós vamos enfrentar uma equipe muito forte no domingo. O Vilavelhense já vem treinando desde dezembro. Uma equipe que está forte e que mantém seu elenco há quase dois anos. O jogo vai ser muito difícil, mas estamos preparados e sabemos a importância de começar o campeonato com uma vitória. Nós somos uma equipe nova, em construção, que requer um pouco mais de tempo, mas por essas quatro semanas, estou muito satisfeito e creio que vamos evoluir mais”, reforçou.

Na última quarta-feira (26), o Rio Branco VN apresentou o novo elenco a sua torcida no Estádio Olímpio Perim. Em um jogo-treino com o Resenha FC, clube de futebol amador de Venda Nova, o Brancão Polenteiro venceu por 5 a 1, com gols de Henrique Canela, Peixoto (2) e Júlio César (2).

Novo uniforme

Também neste domingo (30), o Brancão Vendanovense inaugura seu novo uniforme para a temporada 2022. Serão duas peças: uma delas é na cor branca seguindo o padrão dos anos anteriores, e a segunda é verde, como explica o presidente do Clube, Erivelton Uliana. “Em 2020, quando fomos campeões do Capixabão, nós fizemos o uniforme azul e o branco. Em 2021, fizemos nas cores vermelha e branca. Neste ano, resolvemos fazer branco e verde, pois só tivemos uma camisa verde em 2019, mantendo assim dentro das cores do clube. Acredito que nossos torcedores irão gostar”, disse Erivelton.

Além das cores tradicionais, o uniforme traz os patrocinadores máster Ibrachina e Ibrawork, além das parcerias tradicionais com o Perim, Sicoob, China Park, Performance e Banestes.

