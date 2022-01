Chefe Claude Troisgros, do Mestre do Sabor, conhece as belezas do Caparaó

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 70

O chefe de cozinha francês Claude Troisgros, que comanda o programa Mestre do Sabor, esteve nesta sexta-feira (21), em Patrimônio da Penha, pequena vila em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó.

Por lá, ele conheceu o tradicional restaurante Flores e Sabores, das chefes Bárbara Rossi e Carol Gontijo e, mais do que isso, provou e aprovou os pratos da casa.

Adepto do motociclismo, Troisgros estava em viagem acompanhado por amigos quando escolheu o Caparaó capixaba como destino. Nas redes sociais, o chefe que atua há 48 anos na área afirmou que está encantado com a beleza da região. “Um lugar com comida e energia fora do comum.”, disse.

