Casagrande comemora número recorde de abertura de empresas no Espírito Santo

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 71

Advertisement

Advertisement

O governador Renato Casagrande comemorou na noite desta segunda-feira (3) o número recorde de abertura de empresas no ano de 2021. Os dados, segundo o chefe do Executivo Estadual são da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees).

Continua depois da publicidade

De acordo com Casagrande, foram mais de 18 mil novas empresas abertas, isso, em meio a pandemia. “Cada dia tenho mais certeza que estamos no caminho certo e recuperando nossa economia. Dados da Junta Comercial apontam que no ES foram abertas mais de 18 mil empresas em 2021, número recorde ao considerarmos a última década! Vamos em frente!!!”, comemorou em publicação no Twitter.

Cada dia tenho mais certeza que estamos no caminho certo e recuperando nossa economia. Dados da Junta Comercial apontam que no ES foram abertas mais de 18 mil empresas em 2021, número recorde ao considerarmos a última década! Vamos em frente!!! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 3, 2022

Para facilitar a abertura de empresas, a Junta Comercial modernizou o site oficial da instituição. No novo ambiente virtual da Jucees, os interessados conseguem acessar de forma rápida as legislações vigentes, documentos e formulários necessários para a abertura de empresas, além de contar com o auxílio da assistente virtual desenvolvida pela Junta Comercial do Espírito Santo, a Juju.

Continua depois da publicidade

Empresas de baixo risco

Advertisement

Em outubro do ano passado, mais de 500 atividades econômicas, consideradas de baixo risco, foram dispensadas/isentas da obrigatoriedade de licenciamento em atos públicos de liberação estaduais. O que permitiu que o empreendedor inicie as atividades, logo após obter o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido pelo órgão responsável.

A medida, beneficiou os segmentos da indústria, alimentação, vestuário, beleza, animais domésticos, entre outros.

Continua depois da publicidade

Seguindo as diretrizes de desburocratização e de liberdade econômica, o Governo do Estado publicou o decreto instituindo a listagem com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) das atividades econômicas de baixo risco, que não estão mais sujeitas ao licenciamento em seu âmbito. Assim, as atividades citadas não necessitam de vistoria prévia para exercício. Entretanto, permanecem sujeitas à fiscalização em qualquer momento. O decreto não dispensou a necessidade de licenciamento profissional, quando assim for determinado por lei.

Estado mais competitivo

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, comemorou a iniciativa do Governo do Estado em prol da competitividade e do empreendedorismo.

“Recentemente, o Estado do Espírito Santo foi destaque no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e, entre os indicadores, se manteve como o quinto mais competitivo do País. Esse decreto publicado em outubro foi mais uma grande conquista que beneficiará milhares de empreendedores capixabas, que estão empenhados em investir na abertura de novos negócios e querem iniciar suas atividades o quanto antes, na expectativa de retorno e continuidade. A desburocratização traz benefícios para todos, pois desperta a confiança no mercado, elimina alguns desafios impostos no início de qualquer negócio e estimula o empreendedorismo. É isso o que queremos para os capixabas!”, disse Hoffmann.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].