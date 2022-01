“Capivara fofoqueira” chama atenção de moradores em bairro de Cachoeiro

Por Redação - Redação 296

Advertisement

Advertisement

Uma cena inusitada chamou atenção de moradores do bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (3). Uma capivara subiu na lage de um imóvel e, por algum tempo, ficou observando a movimentação das pessoas na rua.

Continua depois da publicidade

A administradora Luíza Giovanelli, que esperava um ônibus para o trabalho, flagrou por alguns minutos a “folga” do mamífero, que, possivelmente, chegou a zona urbana por meio de uma área de mata, que fica atrás dos imóveis.

“Eu achei muito engraçado, parecia aquelas vizinhas fofoqueiras [risos]. Ela ficou ali por um bom tempo observando os carros e as pessoas que caminhavam pela calçada. Todo mundo que passava por ali parava para ver ela, batia uma foto, achava engraçado [risos]”, contou Luíza.

Capivara

Continua depois da publicidade

A capivara (nome científico: Hydrochoerus hydrochaeris) é uma espécie de mamífero roedor da família Caviidae e subfamília Hydrochoerinae. Alguns autores consideram que deva ser classificada em uma família própria. Está incluída no mesmo grupo de roedores ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho-da-índia. Ocorre por toda a América do Sul ao leste dos Andes em habitats associados a rios, lagos e pântanos, do nível do mar até 1 300 m de altitude. Extremamente adaptável, pode ocorrer em ambientes altamente alterados pelo ser humano.

É o maior roedor do mundo, pesando até 91 kg e medindo até 1,2 m de comprimento e 60 cm de altura. A pelagem é densa, de cor avermelhada a marrom escuro. É possível distinguir os machos por conta da presença de uma glândula proeminente no focinho apesar de o dimorfismo sexual não ser aparente. Existe uma série de adaptações no sistema digestório à herbivoria, principalmente no ceco. Alcança a maturidade sexual com cerca de 1,5 ano de idade, e as fêmeas dão à luz geralmente a quatro filhotes por vez, pesando até 1,5 kg e já nascem com pelos e dentição permanente. Em cativeiro, pode viver até 12 anos de idade.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].