Capital da jogatina deseja reduzir para 10 anos as concessões dos cassinos

Conhecida atualmente como a capital mundial da jogatina, Macau pode diminuir para 10 anos o prazo das concessões de jogo. O governo local apresentou recentemente uma nova proposta de lei do jogo, onde aumenta para 15% as ações detidas pelos administradores-delegados residentes de Macau, limitando ainda o prazo de concessão para 10 anos.

Nos dias de hoje, o prazo de concessão previsto em lei é de 20 anos e as ações detidas ficam na casa dos 10%. Além disso, ficou estabelecido no texto que haverá apenas seis concessionárias de jogo, ocorrendo também a proibição de subconcessões.

Segundo o Governo de Macau, a ideia da medida é limitar “a percentagem das ações em circulação cotadas em bolsa de valores da concessionária ou das sociedades de que ela é sócia dominante, de modo a estabelecer uma relação mais estável entre a atividade da concessionária e Macau”. Ademais, o Governo de Macau tem se preparado para abrir um novo processo licitatório para as concessões, já que as atuais chegam ao fim em 26 de junho de 2022.

Em 2019, as operadoras de Macau arrecadaram cerca de 31 bilhões de euros, e a região recebeu cerca de 40 milhões de visitantes. Contudo, nos últimos dois anos esses números caíram drasticamente por conta dos efeitos da crise sanitária, já que a região é extremamente dependente do turismo.

Assim que foram reveladas as alterações na lei do jogo, a agência de notação financeira Fitch Ratings, atribuiu um panorama negativo às operadoras de cassino na região. Segundo a Fitch, as mudanças na lei podem afetar o fluxo de caixa e balanços das empresas do setor, além disso, a recuperação de números de visitantes no território não tem se consolidado.

E no Brasil?

Enquanto a região administrativa especial da China passa por alterações em sua lei do jogo, os parlamentares brasileiros estão próximos da votação do Marco Regulatório dos Jogos. Isso porque, em dezembro de 2021, foi apresentado o Projeto de Lei 442/91, que prevê a regulamentação dos jogos em território nacional.

O PL 442/91 recebeu a aprovação de regime de urgência, e será votada no retorno do recesso parlamentar. Um dos principais defensores do texto, o deputado federal Herculano Passos (MDB-SP), aponta que a questão deve ser vista sob a perspectiva econômica. Já que, caso seja aprovado, haverá um aumento na arrecadação de tributos, assim como na geração de postos de trabalho. O legislador acredita que serão criados cerca de 650 mil novos empregos e a arrecadação anual pode bater os R$ 20 bilhões.

Passos ainda ressalta que o único grupo organizado contra a PL 442/91 é a bancada evangélica, e o deputado aponta que é difícil entender os argumentos do grupo. “Já fiz debate com líderes evangélicos e respeito a opinião deles. Mas não entendi por que eles são contra. Falam que eleva o vício, mas a pessoa que é viciada joga clandestinamente”. Há também a possibilidade do presidente Bolsonaro vetar o texto por conta da pressão da bancada evangélica, que é uma das suas principais bases governamentais, a qual ele não deve querer desagradar em ano de eleição.

Caso o veto aconteça, Passos aponta que não há problema, já que “primeiro vamos aprovar na Câmara, depois no Senado. Se a gente aprovar, a gente derruba o veto”.

