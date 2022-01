Canto Verde Hospedaria: cachoeiras, tranquilidade e gastronomia são a cara do verão de Iúna

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 54

O verão é a estação mais quente do ano, por isso, muitas pessoas aproveitam para curtir uma praia. Mas existem aqueles que gostam de uma vibe mais tranquila, sem muita agitação. E para esses, sem dúvida, o Canto Verde Hospedaria é uma ótima opção.

Localizada no Córrego Figueira, área rural há 2,5km do centro de Iúna (ES), a pousada é refúgio em um verdadeiro paraíso. Inaugurada em outubro de 2020, ela oferece uma experiência completa para seus hóspedes.

Berço do Caparaó, Iúna é, sem dúvida, onde se encontram lindas e cristalinas cachoeiras. Entre as principais estão: Hidrolândia, Poço do Egito, Poço das Antas, Cachoeira do Segredo, Cachoeira do Rogério, Poço Quarentão, Pedra Roxa e muito mais.

O município é, ainda, conhecido como a terra do café, de onde saem os melhores grãos do Brasil. Quem tiver interesse, pode conhecer o processo de produção e comprar diretamente do cafeicultor.

Clima perfeito no verão e no inverno

Em relação ao clima, durante o verão, as temperaturas ficam em torno de 24 a 27 graus em dias ensolarados. Já durante a noite, o calor cai um pouquinho, por isso, é bom ter uma blusinha de frio sempre à mão. No inverno, prepare-se para curtir temperaturas que podem chegar aos 7 graus, bom para deliciar um bom vinho.

Para a anfitriã e proprietária da Canto Verde Hospedaria, Karina Amorim, escolher ir para Iúna é um roteiro sem erro, principalmente para os amantes da natureza.

“Se você deseja sossego, aconchego e uma experiência completa, nossa hospedaria pode te ajudar muito bem nisso. Nós contamos com uma área externa com muito verde, um bangalô onde os visitantes podem se deitar e aproveitar o barulho da água do riacho. Temos um cantinho do churrasco e um lindo coração para deixar suas fotos ainda mais especiais. Além disso, o lugar é silencioso, reservado e a passagem de carros é somente para hóspedes”, afirmou Karina.

Bem perto do centro de Iúna, a pousada se divide em um local bem sossegado, próximo de algumas das cachoeiras mais cobiçadas e, também, da parte mais movimentada. Por isso, além de se deliciar nas lindas cachoeiras, descansar e fazer aquele churrasquinho ouvindo o som da natureza, é possível ir até a cidade e se deliciar em restaurantes com boa comida. Para quem gosta de tomar aquela cerveja gelada, a dica é visitar as cervejarias artesanais e curtir uma musiquinha ao vivo.

Não é à toa que a região está entre os dez lugares mais cobiçados para se conhecer no Espírito Santo. “Nossa hospedaria recebe casais, famílias e grupos que nos procuram querendo um espaço para ficar bem à vontade e curtir com muita tranquilidade. Para as crianças, podemos fazer a manhã na fazendinha, como tirar leite na vaquinha, colher ovos, tratar do porquinho, colher frutas da época. Também oferecemos serviço de guia aos finais de semanas, tudo para oferecer o melhor aos nossos hóspedes”, finalizou a anfitriã.

E se você também quer conhecer e desfrutar desse paraíso em Iúna, as reservas no Canto Verde Hospedaria podem ser feitas pelo Instagram, WhatsApp (28 99919-9008) ou Airbnb.

Mais informações pelo site www.casacantoverdecaparao.com.

