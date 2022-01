Câmara inocenta prefeito de Bom Jesus do Norte, em votação apertada

Por Basílio Machado - Basílio Machado 10

O prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano, foi inocentado na noite dessa segunda-feira (17) pela maioria dos votos dos vereadores que analisaram o relatório da Comissão Processante (CP) instalada no Legislativo Municipal para apurar suposto superfaturamento em compra de remédios feita pela Prefeitura do município em 2021. Cinco vereadores votaram pelo arquivamento da denúncia e quatro pela cassação do prefeito.

Durante a votação, vários vereadores se manifestaram e o próprio prefeito usou a tribuna da Casa para se defender das acusações. Segundo o prefeito, não houve qualquer prova de má conduta contra si, mas que, se algum servidor tiver se corrompido, arcará com as consequências. “Fizemos um processo administrativo que terá sua tramitação normal. Nesse suposto superfaturamento, quem fez, se é que fez, será punido” – disse.

Para o vereador Charles Diniz, que é membro da Comissão de Saúde da Câmara, a Comissão centrou as investigações no prefeito, mas não ouviu quem precisava ser arguido. “A Comissão não ouviu quem levou os orçamentos” – relatou. Sobre seu voto, Diniz fez questão de frisar que nunca foi “procurado por ninguém para qualquer tipo de negociata.”

As demonstrações de apoio ao prefeito também foram feitas pelos vereadores Luiz Moraes, Zelau e Fernando Carvalho. Os vereadores, em sua maioria, creditaram a “picuinhas políticas” os ataques ao prefeito e as constantes CPs instaladas contra a Administração Municipal. “Temos que parar com essas picuinhas, é a terceira CPI nesta Casa, o prefeito está sendo perseguido desde o início do mandato” – discursou o edil Fernando Carvalho.

Fernando ainda pediu que o autor da denúncia, o vereador Rodrigo Vieira Sobral, declarasse seu voto, caso não fosse impedido legalmente de fazê-lo. Rodrigo, que se encontrava no plenário, preferiu não se manifestar nesse sentido.

Por sua vez, o relator da CP, Isaias Baptista, alegou que na elaboração do relatório “não houve perseguição a ninguém”. Também em oposição ao prefeito, o vereador Xandão Mudanças criticou o procedimento de compra com dispensa de licitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde. “O que fizeram foi uma vergonha”. Xandão, entretanto, disse confiar na honestidade do prefeito.

Votaram pelo arquivamento:

Cristiane P. de Souza

Charles Diniz

Fernando Carvalho

José Luiz Aguiar Guimarães

Luiz Moraes

Votaram pela cassação:

Flávio B. Mascarenhas

Romeu Lopes de Souza

Xandão Mudança

Isaias Baptista

