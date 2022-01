Café com Cerveja: Ibatiba debate nova rota turística no Caparaó

Por Basílio Machado - Basílio Machado 8

A implantação de uma nova rota turística, a “Rota das Cervejas Artesanais e dos Cafés de Qualidade”, a ser implantada na região do Caparaó capixaba, foi debatida nesta segunda-feira (24) no município de Ibatiba. Participaram do evento representantes do município anfitrião, além de Iúna, Alegre e Muniz Freire. A reunião aconteceu na tenda do Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

Na oportunidade, a turismóloga e consultora técnica de projetos de turismo e cultura, Cassia Coppo, falou sobre os passos necessários para o desenvolvimento do setor, aproveitando as potencialidades do município e região. Cassia destacou a criação da rota e o quanto isso pode ser explorado.

A turismóloga destacou ainda as riquezas naturais do Espírito Santo e elogiou Ibatiba, que considera ser a porta de entrada para turistas. “A maioria passa por aqui” – disse, antes de incentivar os empreendedores a continuarem com o trabalho, já que, segundo pesquisas citadas por ela, o atual foco do turista é o turismo rural.

O evento também serviu para destacar a importância do desenvolvimento do turismo regional como forma de fortalecimento do setor em todos os municípios envolvidos. Por isso, a intenção da administração municipal de Ibatiba em lançar o projeto da Rota das Cervejas Artesanais e dos Cafés de Qualidade, envolvendo municípios vizinhos, colocando a união como primordial para o sucesso do projeto.

Marcaram presença no evento o prefeito e o presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, Luciano Pingo e Fernando Vieira, respectivamente, além dos vereadores Sílvio do Barateiro, Robertinho Magnético, Ivanito Barbosa e Lili da Barbearia, entre outras autoridades do município. DE Alegra, participaram o vereador Eduardo Fernandes e o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Willian Fadini Faian. Já Muniz Freire enviou a coordenadora municipal de Cultura e Turismo, Lyana Rosa de Souza e o assistente de Comunicação, Diógenes Ribeiro. Diversos empreendedores do setor de turismo do município e região também se fizeram representar no evento.

