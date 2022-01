Cachoeiro fechou 2021 com o maior saldo de empregos dos últimos 20 anos

Por Redação - Redação 38

O município de Cachoeiro de Itapemirim fechou o ano de 2021 com um saldo positivo de 3.337 postos de trabalho criados. Esse foi o melhor resultado do maior município do Sul do Espírito Santo nos últimos 20 anos. Os dados são da série ajustada do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a partir do ano de 2002.

Antes, o melhor saldo do município havia sido em 2006, com 3.196. Cachoeiro de Itapemirim também registrou, no ano passado, o quinto melhor resultado no Espírito Santo, ficando atrás apenas de quatro cidades da Grande Vitória: Serra (9.499), Vitória (7.281), Vila Velha (5.930) e Cariacica (3.617).

Nos últimos anos, Cachoeiro de Itapemirim tem vivenciado um grande crescimento no mercado de trabalho. Em 2016, foi registrado o pior saldo desde 2002, com -2.640. O saldo passou para -1.076 em 2017, -738 em 2018 e saltou para 742 em 2019. Somente em 2020, primeiro ano da pandemia, o município teve nova queda, com saldo de -30.

“Desde 2017, temos realizado diversas ações para atrair novos empreendimentos e desburocratizar o processo de abertura de novos negócios, além de dar apoio aos pequenos empreendedores. Os dados apontam para essa nova realidade de Cachoeiro de Itapemirim, com um município com mais capacidade de atrair novos negócios e gerar mais emprego e renda”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Para o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), o resultado do Caged superou todas as expectativas e foi extraordinário em um ano marcado pela pandemia da Covid-19. “Considerando que ainda estamos na pandemia, com todas as implicações disso para as atividades econômicas, esse resultado de 2021 foi extraordinário. Pensamos no desenvolvimento do município de forma global, e ações como a atualização do Plano Diretor Municipal (ODM) também têm um impacto imenso no crescimento econômico”, completa o prefeito.

