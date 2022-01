Cachoeirense ganha R$ 100 mil no Nota Premiada e escolhe Hifa para receber mais de R$ 50 mil; saiba como se cadastrar

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 80

O que você faria com R$ 100 mil na conta? A coordenadora administrativa cachoeirense Mirela Silva, 44 anos, já sabe o que vai fazer com esse valor. Ela foi sorteada nesta quinta-feira (20) no Programa Nota Premiada do Governo do Espírito Santo, que visa ao impulsionamento da economia e o estímulo fiscal nos municípios capixabas.

Há 15 anos trabalhando no Hospital Materno-Infantil Francisco de Assis (Hifa) – uma das instituições beneficiadas com o programa e que faturou R$ 53.750 mil no sorteio – Mirela recebeu a notícia de que havia ganhado o prêmio por meio de colegas de trabalho, já que está de atestado médico após testar positivo para coronavírus.

“O pessoal do hospital me ligou à tarde, eles ficaram sabendo primeiro que eu porque o Hifa também foi premiado. Fiquei super feliz, nem acreditei quando me falaram, a ficha demorou para cair. Um dinheiro desse sempre vem em boa hora.”, contou.

E esse é exatamente o objetivo do Nota Premiada: beneficiar os capixabas e, mais do que isso, contribuir com diversas instituições do Estado que prestam serviços de forma gratuita à população.

Dinheiro que faz diferença!

Quatro instituições (Apae de Guarapari, Apae de Vila Velha, Pestalozzi de Ecoporanga e o Hifa de Cachoeiro) receberam, ao todo, 156.250 mil em dinheiro. Essas instituições foram escolhidas pelos sorteados na hora do cadastro. Como Mirela escolheu o Hifa, foi o hospital quem recebeu o prêmio.

“É com muita alegria que participamos do programa Nota Premiada, uma iniciativa de estímulo a cidadania fiscal e que também contempla o nosso hospital. O Hifa é uma instituição filantrópica e cada doação é muito importante para melhorarmos ainda mais a qualidade do nosso atendimento”, ressaltou o superintendente, Jailton Alves Pedroso.

Como se cadastrar – Clique aqui

Ao se cadastrar no programa Nota Premiada e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) ou na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), você contribui para o desenvolvimento do Estado, com instituições sociais cadastradas no programa e concorre a prêmios em dinheiro, por meio de sorteios mensais e um especial anual, todos em cada uma das três regiões: Metropolitana, Norte e Sul.

Não será necessário enviar qualquer documento fiscal e os pontos serão gerados automaticamente.

Prêmios

Sorteio Mensal

1º Prêmio: R$ 20.000,00

2º Prêmio: R$ 5.000,00

3º Prêmio: R$ 5.000,00

4º Prêmio: R$ 2.500,00

Sorteio Anual Especial

1 Prêmio de R$ 100.000,00

Ajude uma instituição social!

Também participam dos sorteios entidades sociais sem fins lucrativos, credenciada pela Sefaz. Ao se cadastrar no programa, você escolhe uma das entidades listadas e, se você for sorteado, sua instituição receberá um prêmio à parte, no valor equivalente a 50% da sua premiação.

Além da premiação por sorteio, as entidades farão jus a rateios mensais de acordo com o índice de engajamento social. O conjunto dos pontos gerados pelos usuários que indicaram uma entidade é a base para rateio dos prêmios entre elas:

30% do valor para rateio: rateado igualmente dentre as que atingirem pelo menos 0,1% do total de pontos gerados no mês de apuração;

70% do valor para rateio: rateado proporcionalmente ao número de pontos alcançado dentre as que ultrapassarem 0,1%.

