Bazar da Santa Casa faz promoção de verão com peças a partir de um real

Por Redação - Redação 30

Advertisement

Advertisement

Para auxiliar nas despesas do hospital, o bazar da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro está fazendo uma promoção de verão. As peças de roupa estão sendo comercializadas a partir de R$ 1,00.

Continua depois da publicidade

No local é possível encontrar peças masculinas, femininas, sapatos e acessórios. Tudo que for arrecadado com a venda dos produtos será revertido para melhorias no hospital.

De acordo com a responsável pelo bazar, Maria Antônia Araújo, essa ação é realizada para levantar recursos para adquirir novos aparelhos de TV para as enfermarias que atendem o SUS.

“O nosso objetivo é garantir mais conforto para os pacientes que estão internados na nossa instituição”, explicou Maria.

Continua depois da publicidade

O bazar funciona dentro da Santa Casa, de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h. Mas quem não conseguir ir nesse horário, pode entrar em contato e fazer o agendamento. O número é (28) 2101-2184.

Além de comprar, as pessoas também podem fazer doações. Quem tiver qualquer roupa ou acessório e quiser ceder para a instituição é só entrar em contato com o hospital, pelo mesmo telefone.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].