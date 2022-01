Bancos de sangue de Cachoeiro estão com estoque baixo e em alerta durante o verão

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 19

Os bancos de sangue dos hospitais de Cachoeiro de Itapemirim passam por dificuldades durante o verão. Alguns tipos sanguíneos ficam com baixa quantidade e outros chegam até faltar nesse época do ano. Isso acontece porque o número de doadores reduz bastante durante o verão. É que eles costumam aproveitar as férias de fim de ano para viajar. Um outro motivo para a escassez são os acidentes, que aumentam e muitos casos necessitam de doação sangue.

No Hospital Evangélico (HECI) os tipos sanguíneos positivos estão em baixa, como A+ e O+. De acordo com o hospital, o número de doadores por dia diminuiu. Mesmo assim as transfusões de sangue continuam. Os tipos B- e AB+ estão zerados de bolsas. Já O- e AB- estão com estoques muito abaixo do normal.

Já na Santa Casa de Misericórdia, a situação não está diferente. As férias e a estação mais quente do ano contribuem para a ausência de doadores e o estoque de sangue fica em alerta. Os tipos AB+, A-, B- e O-, estão em estado crítico. Mas, em AB- a situação é ainda pior, as bolsas estão zeradas.

Saiba como doar nos bancos de sangue

Os bancos de sangue do Hospital Evangélico e da Santa Casa funcionam de segunda a sexta, das 7h às 16h, e sábado das 7h às 11h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3526-6232 no Hospital Evangélico e pelo (28) 2101-2123, contato da Santa Casa.

Quem pode doar

– Apresentar documento de identidade oficial com foto, válido em todo território Nacional (carteira de identidade, de trabalho, habilitação, passaporte).

– Estar se sentindo bem

– Ter idade mínima de 16 anos (16 e 17 anos mediante consentimento formal do responsável legal)

– Ter idade máxima de 70 anos incompletos (desde que a primeira doação tenha ocorrido antes dos 61 anos)

– Pesar acima de 50 kg

– Ter dormido bem na noite anterior à doação.

– Não estar em jejum.

– Fazer repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação.

– Não ingerir bebida alcóolica nas 12 horas antes da doação.

– Evitar fumar, pelo menos 2 horas antes e depois da doação.

– Evitar ingerir alimentos gordurosos.

– Caso tenha almoçado, a doação deve ocorrer 3 horas após.

