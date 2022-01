Autêntica Beach Club, em Marataízes, abre o palco para o cantor capixaba Glauco!

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 29

Já imaginou assistir ao pôr do sol em um ambiente paradisíaco, com uma trilha sonora especial e aquela gelada na mão? Pois é, isso pode acontecer no próximo sábado (22), a partir das 16h, no Autêntica Beach Club, em Marataízes.

Quem vai comandar a festa é o cantor capixaba Glauco!, que mostrará toda sua versatilidade em um show com influência de vários estilos musicais, passando do pagode ao axé no show “Sunset do g”. A apresentação contará ainda com os DJ’s Zanette e Yago Gomes.

O evento terá segurança reforçada para trazer tranquilidade aos presentes para curtirem cada música do show. O local traz dois ambientes, uma área coberta e outra ao ar livre, além de um atendimento dinâmico no bar, sem deixar o cliente esperando por seus pedidos, e um amplo e seguro estacionamento.

O “Sunset do g” é organizado por um grupo de oito sócios que decidiu se unir para não concorrer, e assim poder agregar em um único lugar, visando o bem estar do público.

Os ingressos de setor único podem ser adquiridos na loja Pimenta Prata Joias, em Cachoeiro de Itapemirim, ou na Drogaria Mauri e Ótica da Corujinha na Barra de Marataízes. Há a opção de compra pelo site www.lmpass.com.br.

Glauco!

Glauco! começou cantando para família e logo estendeu sua arte para os palcos. Com cinco anos de idade tinha como referência as grandes duplas sertanejas da época, como Zezé e Luciano, Leandro e Leonardo, e outros.

Desde muito novo na área musical, aos nove anos participou com louvor do programa “Gente Inocente”, da Rede Globo de Televisão, o que foi o primeiro grande impulso para a carreira. Com o tempo, o incentivo e o apoio de seus pais passou a figurar como vocalista das famosas bandas baile no ES, o que foi para ele uma verdadeira escola.

Estudou na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) onde esteve dos oito aos 18 anos, aprendendo teoria musical, violão clássico dentre outros. Multinstrumentista e com uma musicalidade natural passou a chamar a atenção nos palcos, quando passou a ser vocalista da banda de axé Morena Jamba, onde gravou três CDs e dois DVDs, arrastando multidões pelos litorais capixabas.

Ficou durante quatro anos a frente da Morena Jamba, Glauco! se viu no desafio de assumir o posto do vocalista do SambAdm, grupo de samba e pagode do Espírito Santo. A banda se apresentava nas melhores casas de show da Grande Vitória, no interior do ES e eventos nacionais.

Após dois anos a frente do SambAdm, o cantor resolveu dar um novo passo e seguir carreira solo. Com cinco anos de carreira solo, Glauco! já tem um CD gravado, regravou no ano de 2019 o hit “Fogo no Parquinho” com Mc Roginho que virou chiclete na boca da galera e a três semanas foi o seu novo sucesso “Kika no Pai” com o atual fenômeno das plataformas digitais Matheus Fernandes.

