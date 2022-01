Atílio Vivácqua: prefeito cancela Carnaval e anuncia fim da programação de verão

Por Basílio Machado - Basílio Machado 20

O prefeito Josemar Machado Fernandes informou pelas redes sociais que não haverá programação de Carnaval no município neste ano e que o 26º Programa de Verão de Atílio Vivácqua será encerrado no próximo dia 28.

A decisão do chefe do Executivo de Atílio Vivácqua foi em função do aumento de casos positivos da Covid-19 e síndromes gripais no município.

Segundo o prefeito, de segunda (24) até a próxima sexta (28), período em que ocorrem as partidas da etapa final da modalidade de Futsal, no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão”, no bairro Niterói, será permitida apenas a entrada dos atletas e da comissão técnica das equipes classificadas para esta fase da competição.

Para que o público possa assistir a esses jogos, a organização do Programa de Verão irá transmiti-los via internet, por meio das redes sociais Facebook (www.facebook.com/atiliovivacqua) e Instagram (www.instagram.com/programadeveraoav/).

