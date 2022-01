Asfalto danificado é retirado de trechos da Linha Vermelha, em Cachoeiro

Por Basílio Machado - Basílio Machado 23

Em Cachoeiro de Itapemirim, o trecho da Linha Vermelha entre a loja Casa das Panelas (Jardim América) e o Museu Ferroviário Domingos Laje (Guandu) está recebendo os preparativos para recapeamento. Nesta semana, a camada de asfalto danificada está sendo retirada para que seja colocado o asfalto novo.

Diferentemente do serviço de manutenção de pavimentação (tapa-buracos), o recapeamento prevê a retirada de pavimento danificado de asfalto para que seja feita a sua recomposição, e não apenas a aplicação pontual e emergencial de massa asfáltica.

Na região próxima à Casa das Panelas, esse trabalho de retirada do pavimento danificado já foi feito. Nos próximos dias, mais trechos da Linha Vermelha serão contemplados, e haverá a recomposição da base. O cronograma prevê início da aplicação do novo asfalto na próxima segunda-feira (17), dependendo das condições climáticas.

O trabalho é realizado pela empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semo), via processo licitatório, e contemplará 19 vias públicas. O município conta com recursos do Governo do Estado do Espírito Santo para dar seguimento às ações.

“Mais de 3 quilômetros de vias públicas em Cachoeiro já receberam recapeamento. O período chuvoso prejudica o planejamento, porque não é viável aplicar massa asfáltica em dias de chuva, mas seguimos avançando”, destaca o secretário municipal de Obras, Rodrigo de Almeida Bolelli.

