Artistas de Cachoeiro ainda podem se credenciar para eventos do município

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) continua com inscrições abertas para credenciar artistas da cidade que desejam participar de atividades e eventos da pasta neste ano. As inscrições podem ser realizadas até 1º de dezembro de 2022.

Continua depois da publicidade

Para se cadastrar, é necessário que o artista more no município e seja maior de 18 anos. Podem participar atores de teatro, professores de dança, contadores de histórias, performáticos (cosplayers), dançarinos (individual ou em grupos) e músicos (solo, banda ou orquestras), além de oficineiros para aula de violão, artesanato e artes manuais.

O edital 004/2021, com todas as informações – incluindo a tabela de remuneração para cada categoria artística, que pode chegar a R$ 5 mil por apresentação, no caso de concerto de orquestra – e com a ficha de inscrição, pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Cachoeiro, no endereço www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

A documentação deverá ser protocolada na sede da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), localizada na rua Resk Salim Carone, nº 34, bairro Gilberto Machado (atrás da rodoviária), de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, e endereçada à Semcult.

Continua depois da publicidade

A secretaria reforça que o cadastro estabelece critérios para eventuais contratações, que serão feitas conforme a necessidade das programações, não estando o município, com isso, obrigado a contratar.

Artistas de diversas áreas já foram credenciados

O edital de credenciamento de artistas para o biênio de 2021 e 2022 foi lançado em maio do ano passado e já credenciou artistas nas áreas de música, artesanato, contação de histórias, cosplay, oficinas e trabalhos artísticos.

Dos artistas credenciados, atualmente, estão sendo contratados um músico para o 3º Encontro de Folia de Reis, que acontecerá no próximo sábado (8), e um trio musical para o Braganiano, evento em comemoração ao aniversário do escritor Rubem Braga, no dia 12 de janeiro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“O edital de credenciamento é muito importante para a valorização dos artistas locais. Cachoeiro tem uma tradição cultural muito forte, que é constantemente renovada, a cada novo talento que surge. 2022 será um ano de retomada de muitas atividades culturais, graças à vacinação anticovid, e esperamos poder contar com a valorosa participação desses artistas”, comentou a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].