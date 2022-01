Após 17 dias preso em rocha a 600m, Petrúkio é salvo por bombeiros em Mimoso

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 108

Há 17 dias, Petrúkio, um cão Sem Raça Definida (SRD), se perdeu em uma mata e foi parar em uma pedreira com cerca de 600 metros de altura, em São José das Torres, no interior de Mimoso do Sul. Mas, graças a uma equipe do Corpo de Bombeiros, o cãozinho já está em casa.

O salvamento, que ocorreu nesta segunda-feira (3), durou quase sete horas. Às 13h, a equipe começou a busca e, por volta das 15h, avistou Petrúkio, que estava bastante debilitado. A partir daí, os bombeiros iniciaram a escalada e usaram a técnica de rapel para alcançar o animal.

No momento do resgate, a equipe fez um registro e, nas imagens, é possível ver a altura da rocha onde o cãozinho estava preso.

Depois de salvo, já no colo do sargento Paulo Júnior, fica visível a expressão de alívio de Petrúkio. Ao final da operação, por volta das 18h30, os militares envolvidos no salvamento registaram o momento do encontro do cão com o tutor Manoel de Castro, um lavrador que mora e trabalha na região.

Veja o momento que Petrúkio é encontrado

Sem Raça Definida

O cachorro mais popular do Brasil! O termo Sem Raça Definida (SRD) abrange todos os cachorros que não têm origem definida, com misturas de duas ou mais raças. Ou seja, pode-se dizer que esse é o primeiro cachorro do mundo a surgir do lobo.

Parte do que torna um vira-lata único é a sua imprevisibilidade. Ou seja, características que devem ser levadas como algo positivo. O SRD é uma caixa de surpresas e vem em todos os tamanhos, cores, formatos, assim como padronagens possíveis e imagináveis. Portanto, são seres únicos em seu físico, personalidade, temperamento e pré-disposições.

