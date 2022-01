Ano Novo começa com mais de 160 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 153

O Ano Novo inicia, nesta segunda-feira (3), com muitas oportunidades de emprego. Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. Empresas estão ofertando 169 vagas por meio da Agência de empregos de Cachoeiro.

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e escolaridade e para cidades do Sul do ES. No entanto, é preciso fazer um cadastro para concorrê-las.

Quem tiver interesse pode se candidatar às vagas de emprego ainda hoje. Isso porque a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h. O banco de empregos fica na Avenida Beira Rio, no Bairro Guandu, ao lado da 1ª Cia da Polícia Militar. Então, não perca essa chance.

De acordo com a agência, é necessário levar a carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP, assim como certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais e devem estar em bom estado.

