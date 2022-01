Anchieta orienta turistas e moradores sobre conduta consciente. Confira as dicas!

Por Redação - Redação 14

A época mais quente e esperada do ano chegou! Férias escolares e banhos de mar regam essa estação mais aguardada, o verão. Como forma de proteger um dos bens mais preciosos da natureza, o oceano, a Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta (Seman) resolveu dar algumas dicas para garantir um verão mais seguro respeitando a natureza.

Outro cuidado muito importante é evitar aglomerações para se proteger da Covid-19.

Em Anchieta, as 23 praias ficam movimentadas de visitantes e turistas. E em ambientes assim, com grande número de pessoas, é preciso o respeito de um com o outro e também com o meio ambiente.

Por isso, a Seman listou 10 dicas para uma conduta consciente em ambientes oceânicos. Confira!

Nunca alimente os peixes com alimentos humanos, pois isso é totalmente prejudicial à saúde dos organismos marinhos; Restos de conchas, corais, estrelas do mar e outras carapaças servem de abrigo ou substrato para outros organismos, portanto não colete esses materiais; Use apenas protetores solares à prova de água, pois o óleo é prejudicial para as plantas e animais marinhos; Ao visitar um ambiente natural, como a praia ou outro local, leve o lixo produzido por você de volta ou deposite-o em local adequado. Nunca jogue lixo no mar ou deixe-o na areia, pois isso prejudica a fauna marinha; Evite o uso de arpão e espeto, pois espantam animais e trazem riscos de acidentes; Em águas rasas, evite o uso de nadadeiras, pois os movimentos podem quebrar os corais e outros organismos, além de provocarem a suspensão de sedimentos; Observe e se informe sobre os horários e ciclos de marés, a fim de evitar situações imprevistas e potencialmente perigosas; Comprar e comercializar artesanato com corais é proibido pela Lei n° 9605/98 de Crimes ambientais Art. 33 estimula a depredação dos recifes; Na água movimente-se lentamente para não afugentar os animais; Não colete nada, leve apenas do ambiente marinho memórias e fotografias.

